На мужчину с ножом, задержанного за музыкальной школой в Слуцке, завели уголовное дело. Почему это произошло

Что было перед задержанием случчанина 11 июля и что стало с мужчиной потом, «Кур'еру» рассказал Виталий Протасеня, заместитель начальника Слуцкого РОСК.



Сейчас следователи разбираются в ситуации. В отношении задержанного завели уголовное дело — покушение на хищение мобильного телефона.

«Мужчина распивал спиртные напитки в компании на берегу реки. Потом незаметно решил похитить телефон: другие люди увидели, что у него в кармане находился предмет, по очертаниям похожий на мобильный. Они заподозрили его в краже, о чём ему сообщили, и стали преследовать. Тогда подозреваемый бросил телефон и попытался скрыться, — сказал Виталий Протасеня. — На кадры в интернете попал момент задержания. У мужчины при себе был нож. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Поскольку у сотрудников милиции в этой ситуации были основания опасаться со стороны мужчины действий, угрожающих жизни и здоровью сотрудников, они привели оружие в боевую готовность в соответствии с законом «Об органах внутренних дел».

В итоге сотрудники РОВД задержали подозреваемого. После этого было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в воскресенье, 11 июля, свидетелями инцидента стали несколько случчан. Сотрудники милиции окружили вооружённого мужчину и много раз требовали, чтобы он положил нож. Мужчина же ходил по автостоянке, в том числе возле милицейской машины. Делал вид, что не обращает внимание на направленное на него оружие, и отказывался разоружиться, размахивал ножом. После того как мужчина направился на край автостоянки, один из милиционеров точной подсечкой остановил его.