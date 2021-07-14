В жару слуцкие спасатели вместе с милицией объехали несколько водоёмов и показали людям, как реанимировать утопающего

Каждый день работники Слуцкого РОЧС проводят рейды по водоёмам региона. В самый пик жары спасатели вместе с сотрудниками РОВД посетили более шести водоёмов в городе Слуцке и районе.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС. Спасатели и милиционеры охватили как специально оборудованные места отдыха, где зоны купания огорожены буйками, а на берегу всегда дежурят представители ОСВОД, так и запрещённые места.

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В этот раз сотрудники РОЧС не только беседовали с людьми, но и показали приёмы спасения на практике. Спасатели провели уроки оказания первой помощи утопающему — показали методику оказания сердечно-лёгочной реанимации, а также как правильно оказать помощь человеку при солнечном ударе.