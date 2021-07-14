Житель Новополоцка готовил домашнее печенье на крафтовом гашишном масле

Милиция задержала 39-летнего жителя Новополоцка, который выращивал коноплю, делал из неё гашишное масло и готовил на нём домашнее печенье. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Во время обыска милиционеры обнаружили 5 горшков конопли, лампы, термометр, шланги, вентилятор, гофру, а также гашишное масло, которое мужчина добавлял в печенье домашнего изготовления.

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Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Правоохранители проверяют причастность новополочанина к распространению марихуаны на территории Витебской области.