Сливал топливо. У механизатора из Любанского района изъяли 450 литров окрашенного дизеля

К 30-летнему жителю деревни Осовец Любанского района, работающему в местном хозяйстве механизатором, пришли сотрудники милиции. Всё потому, что оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями была получена информация о том, что мужчина продаёт всем желающим окрашенный дизель. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

В итоге на приусадебном участке механизатора обнаружили более 20 канистр с окрашенным дизелем.

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Мужчина не стал ничего скрывать и рассказал, что сливал топливо со своего трактора, когда находился на полевых работах, прятал канистры, а вечером, после работы, забирал их на своей машине.

Всего изъято 450 литров окрашенного топлива, проводится проверка.