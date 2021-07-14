«Если бы их ещё не красили». Как ремонтируют скамейки у Слуцкого автовокзала

На территории Слуцкого автовокзала скамейки меняют старый наряд на новый. Думаю, что ажурные чугунные спинки простоят долго, а вот деревянные сиденья действительно поизносились.

После ремонта они точно выглядят лучше, чем были. Если бы их ещё не красили в этот синий цвет, а просто покрыли лаком, чтобы сохранить структуру дерева, смотрелось бы лучше, современнее.

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