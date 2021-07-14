Проходят массовые обыски у юристов и активистов

Как сообщает BBC, силовики начали серию обысков у правозащитников и благотворительных организаций. Утром в среду обыски прошли в лишённой регистрации правозащитной организации «Весна».

Также сообщается, что пропала связь с Алесем Беляцким, лидером организации. Несколько активистов были задержаны.

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В отношении организации в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье 342 УК Беларуси (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Связаны ли проходящие обыски с этим делом, неизвестно.

У Андрея Полуды, правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни», также прошёл обыск.

В Орше, городе недалеко от границы с Россией, представители милиции увезли Игоря Казмерчака, редактора регионального сайта orsha. eu и активиста, сообщает агентство Франс пресс.

Милиция пыталась обыскать офисы другой правозащитной группы — Белорусский Хельсинкский Комитет. Её глава писал в Facebook, что в офисе пытаются выломать двери.

Сообщается также о визитах в благотворительный проект «Имена». Катерина Синюк, основатель «Имён», написала, что в офис пришли какие-то люди, скорее всего, силовики.

Издание «Зеркало» сообщает, что список тех, кем заинтересовались силовики, стал стремительно увеличиваться. В настоящий момент известно, что как минимум у 13 активистов и в десятке общественных организаций прошли или ещё идут обыски. Несколько человек задержаны.

Массовые рейды проходят на следующий день после визита Александра Лукашенко в Санкт-Петербург (Россия), где он встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко обсудили финансовую помощь Беларуси и погашение уже имеющихся кредитных обязательств. Александр Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что Минск будет выплачивать кредит, «чего бы это ни стоило».

Путин назвал Беларусь «надёжным и стабильным партнёром» и отметил, что республика обслуживает все свои кредиты, несмотря на пандемию коронавируса и западные санкции.

На встрече Лукашенко сказал, что Беларусь имеет дело с «неправительственными организациями и так называемыми западными СМИ, которые представляли нам демократию, но на самом деле они насаждали не демократию, а террор».

На прошлой неделе власти Беларуси запретили доступ к одному из старейших новостных медиа страны, сайту издания «Наша Ніва» и провели обыски в офисах нескольких региональных газет.