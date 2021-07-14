Разорил ульи с мёдом и пошёл по курам. Жители трёх деревень под Борисовом страдают от бурого медведя

Уже третий месяц жителей Борисовского района навещает бурый медведь. Но если раньше он разорял только ульи с мёдом, то сейчас подушил кур на одном из подворий. Об этом рассказал Дмитрий Липницкий, председатель Гливинского сельсовета, пишет Sputnik.

«Звонила женщина из деревни Новищина, „мишка“ залез в курятник и подушил всех кур. Такое впервые. Многие люди уже поставили электропастухи и звуковые ловушки, чтобы отпугивать зверя», — рассказал Дмитрий.

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Местные в панике: а вдруг на людей нападёт? По словам Дмитрия, для медведя уже подготовлена клетка и ружьё, чтобы его усыпить и перевезти в охраняемый квартал лесничества неподалёку от Березинского заповедника. Но зверя никто не может поймать.

«Сначала он был в одной деревне, потом две недели его не было слышно. Несколько дней назад люди видели его в Новищине на границе Борисовского и Червенского районов», - говорит Липницкий.

Он подмечает, что зверь стал опасаться людей и теперь выходит из леса только ночью. Сложность в том, что неизвестно, где его поджидать в следующий раз.

«Я думаю, в ближайшее время мы напишем письмо на Минск в охрану природы, чтобы порекомендовали, что делать с ним, или чтобы кого-то прислали на помощь», — сказал глава сельисполкома.

Избавиться от непрошеного гостя жители Гливинского сельсовета не могут уже несколько месяцев.