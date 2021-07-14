Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 15 июля. Обзор

Подпишись на «Кур'ер» от 3-х месяцев — и получи нашу карту со скидками!

Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей, а их уже 44! Весь список можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);

СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Как изменились цены на продукты за 5 лет после деноминации

1 июля 2016 года в Беларуси прошла деноминация: «старые» банкноты заменили «новыми» из расчёта 10 000 к 1. Проще говоря, откинули четыре нуля. Этот процесс специалисты называли чисто техническим и обещали, что деноминация не скажется на кошельках белорусов. У покупате­лей были опасения, что под шу­мок цены округлят в большую сторону. «Кур'ер» посмотрел, как изменились цены за 5 лет в одном из крупных магазинов Слуцка.

Реклама

«Калі даведалася пра 100 балаў, быў шок»

Как жили в Новодворцах в оккупацию и после неё

«Самая большая проблема в деревне — это отсутствие хорошей работы»

Слуцкий картофель стал брендом на Комаровке

Выбираем системы полива для огорода

Записки очевидца: каким был Слуцк в 1916 году

Валерыя Рыбак, выпускніца Слуцкай гімназіі № 1, атрымала 100 балаў па беларускай мове на цэнтралізаваным тэставанні. Сярод слуцкіх школьнікаў гэта першы найвышэйшы бал ЦТ-2021. Валерыя распавяла «Кур'еру», як яна рыхтавалася, куды плануе паступаць. Таксама выказала сваё меркаванне, што зрабіць, каб беларускай мовы стала больш у звычайным жыцці.Ольга Тарасовна Шевцова родилась в Новодворцах в 1928 году. В этом году 12 июля ей исполнилось 93 года. Она рассказала «Кур'еру», как подростком пережила оккупацию и как деревенская молодёжь развлекалась в голодные послевоенные годы.Во время традиционной поездки по деревням Слуцкого района сельчане рассказали корреспонденту «Кур'ера» о жизни, о том, чего не хватает, чем занимаются, как проходит их жизнь.В копилке слуцких брендов, оказывается, есть ещё один. О нём хорошо знают минчане, но не сами случчане. Это молодой картофель. «Слуцк — столица ранней картошки"‚ — так говорят в Минске. Корреспондент «Кур'ера» побывала на Комаров­с­ком рынке и поговорила со случ­чанами‚ которые продают молодой картофель в столице.Полив — основной пункт ухода за растениями. Каждый владелец приусадебного участка понимает, насколько тщательно нужно подбирать систему полива и её составляющие элементы.

«Кур'ер» начинает публикацию отрывков из воспоминаний преподавателя и бытописателя Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Этот период, как указывает Игнатьев в своих воспоминаниях о жизни и деятельности в нашем городе, был для него самым богатым периодом жизни по переживаниям и впечатлениям. А для нынешних случчан — это настоящий экскурс в историю родного края.

«Свои работы не продаю, дарю родным и друзьям»

Наш новый участник рубрики «Я сделал это сам» — Николай Соловей. Он по основной профессии мебельщик. А в свободное время увлекается изготовлением поделок из подручных материалов и сувениров. Он рассказал «Кур'еру» о своём хобби.