Сегодня - 80-летие со дня первого залпа легендарной «Катюши», памятник которой установлен в Орше

80 лет назад, 14 июля 1941 года, в 10 утра впервые в истории войн вступили в бой «Катюши». Батарея реактивных установок обстреляла станцию Орша, где скопились немецкие войска. Боевой эффект превзошёл все ожидания. Фашисты стали называть наши «Катюши» — «Сталинский оргАн», имея в виду, наверное, музыкальный инструмент. Как бы то ни было, но появление на передовой «Катюш» всегда поднимало дух советских солдат.

Нужно сказать, что разрабатывать реактивные снаряды начали в Советском Союзе ровно век назад. И, несмотря на все трагические обстоятельства (перед войной были расстреляны чуть ли не все конструкторы этого оружия), боевые машины залпового огня участвовали в решающих военных операциях и вошли в Берлин.

В 1991 году всем разработчикам «Катюши» было присвоено посмертно звание Героя Социалистического Труда.