По информации гидрологического поста Клепчаны под Слуцком, по состоянию на 8.00 во вторник, 13 июля, температура воды в Случи составила +25°C. Уровень воды падает на 2 сантиметра в сутки. Река заросла водорослями по всему сечению.


За сутки уровень воды в реке Случь понизился на 2 см. И продолжает падать