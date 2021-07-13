Слуцкая ИТ-компания приглашает на бесплатный курс. Приём заявок

В Слуцке есть IT? Как устроена IT-отрасль и аутсорс в Беларуси? Какие профессии есть и где могут пригодиться мои знания? Кто такие бизнес-аналитики, о которых я читал, и чем они занимаются?

Если вы хотите узнать ответ хотя бы на один из этих вопросов, тогда вам пора к нам!

Компания «Анализ и Дизайн ИТ» приглашает тех, кому интересно больше узнать про сферу IT и проникнуться профессией бизнес-аналитика, на бесплатный полный курс «Войти в ИТ: профессия Бизнес-аналитик», который абсолютно бесплатно будет проходить в нашем комфортном офисе по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 212.

Если вы недавно или давно задумываетесь о том, как уйти в IT, если вы старший школьник и не знаете, стоит ли идти в IT и как (учащихся 10−11 классов) — добро пожаловать! Без необходимости увольняться с работы и оплачивать дорогостоящее обучение вы сможете примерить шляпу IТ-специалиста на себя и понять все плюсы и минусы профессии бизнес-аналитика, получите честные ответы об изнанке работы от ведущего аналитика с опытом работы более 8 лет, который не только успешно сотрудничает с ведущими белорусскими компаниями, но и является учителем и ментором уже 10 аналитиков из Слуцка.

Немного о программе курса:

Базовый уровень — займёт около 2-х недель. Что вы узнаете:

Поймёте, как работает IT-аутсорс и продуктовая разработка.

Познакомитесь с ролью бизнес-аналитика и теми задачами, которые он решает.

Разберётесь в различных методах ведения разработки.

И даже выполните простейшие задания, которые аналитики делают каждый день!

Углубленный уровень — понадобится приблизительно ещё 2−3 недели. Если вам будет интересно осваивать профессию дальше, то в следующем модуле вы узнаете больше о:

Как планировать и приступать к бизнес-анализу.

Научитесь рисовать диаграммы и прототипы будущих приложений.

Проработаете бизнес-идеи по учебному проекту.

Напишете реальное техническое задание по учебному проекту и получите обратную связь от преподавателя.

Суперуглубленный уровень — для самых терпеливых и тех, кто точно собрался не просто в IT, но именно в бизнес-анализ. Тут мы позовём не только вас и наших младших аналитиков, но даже наших более опытных ребят с боевым опытом в 2−3 года. Придётся заниматься ещё 1−2 недели. Зато вы узнаете об:

Управление жизненным циклом требований.

Глубже поймёте, как проанализировать подход к спроектированной системе.

Ознакомитесь с оценками качества предлагаемого вами решения

Надеемся, будет познавательно и интересно! Возможно, эти несколько недель не просто погрузят вас в IT-мир, но и могут поменять вашу жизнь! Проходным билетом на курс может стать уровень знания английского, который мы проверим небольшим тестом при предварительной записи.

Время проведения занятий:

Занятия будут проходить в течение июля-августа по:

Понедельникам с 18:00 до 21:00

Четвергам с 18:00 до 21:00

Субботам с 10:00 до 13:00

Первое занятие состоится в понедельник, 26 июля, по расписанию!

По вопросам и предварительной записи можно обращаться по телефону +375 29 768 26 08 (Алла).

Частное унитарное предприятие «Анализ и Дизайн ИТ»