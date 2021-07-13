Сейчас всех садоводов и огородников беспокоит одно: удастся ли при такой жаре сохранить урожай. «Кур'ер» спросил у случчан, что они думают по этому поводу.

Садоводы, которые торгуют на мини-рынке по улице 14 Партизан, дают неутешительные прогнозы. Они говорят, что сейчас продают то, что успело вырасти: зелень, тепличные овощи. Но жара губительно подействовала на многие культуры. «Жара сожжёт урожай, и цены будут совсем другие», — говорят они.

В 11-м городке, где жители многоэтажек имеют небольшие огороды, в 5−6 утра и после девяти вечера начинается полив огородов. То тут, то там мелькают люди с вёдрами и лейками. Зной слегка спадает, и они спешат полить огороды. Кто-то несёт воду из реки, кто-то из дома. Одни говорят, что из-за этого не дождутся помидоров, другие сетуют, что не будет картошки, потому что она уже сгорела. «Поливаешь, но сколько нужно воды при таком пекле», — говорят они.

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Другие дачники отмечают, что помидоры завязались, но расти и зреть не хотят. И всё из-за жары. Как бы там ни было, но люди стараются полить свои грядки столько, сколько могут.