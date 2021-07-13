Весьма необычный и весёлый праздник отмечается 13 июля — День поиска за углом. Тот, кто придумал подобное, наверное, нашёл своё счастье после какого-то жизненного поворота. А может, просто обгоняя, с кем-то столкнулся, а оказалась любовь навеки.

Когда был пацаном, то, возвращаясь из школы через городок домой, проделывал путь в четыре километра. Обязательно выбирал новый маршрут. И всегда с замиранием сердца заворачивал на незнакомую улочку в ожидании чуда. И всякий раз встречался с новыми открытиями и сказочными сюжетами.

Не обязательно обшаривать углы домов и улиц, можно отыскать что-то радостное и умное в уголках своей памяти и закутках души.