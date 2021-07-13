«Покормить уточек, помочить ножки». Дети из Слуцка рассказали, какие места им больше всего нравятся в городе

Екатерина Дубовик, Анастасия Полховская
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В выходные «Кур'ер» пообщался с детьми от 7 до 12 лет в микрорайоне «Чехова» и спросил, какое место им больше всего нравится в нашем городе.

«Покормить уточек, помочить ножки». Дети из Слуцка рассказали, какие места им больше всего нравятся в городе
Арина и Ирина
Арина и Ирина, 11 и 9 лет: «Нам нравится Аллея Дружбы, потому что там красивая река и водопад, даже если он искусственный. Также там очень миленький мостик. И ещё там много милых уточек».
«Покормить уточек, помочить ножки». Дети из Слуцка рассказали, какие места им больше всего нравятся в городе
Настя и Кристина
Настя и Кристина, 9 и 11 лет: «Речка, потому что там можно отдохнуть, поплавать. Там красиво. Можно побыть с друзьями, есть также места, где можно просто ножки окунуть, за природой понаблюдать, послушать птичек и просто провести время в тишине и спокойствии».
«Покормить уточек, помочить ножки». Дети из Слуцка рассказали, какие места им больше всего нравятся в городе
Матвей
Матвей, 10 лет: «Мне нравится парк, потому что там есть футбольное поле».
«Покормить уточек, помочить ножки». Дети из Слуцка рассказали, какие места им больше всего нравятся в городе
Анфиса
Анфиса, 11 лет: «Мне больше всего нравится набережная, потому что там можно весело провести время, устроить пикник, покормить уточек, помочить ножки».
«Покормить уточек, помочить ножки». Дети из Слуцка рассказали, какие места им больше всего нравятся в городе
Даша
Даша, 10 лет: «Я люблю ходить в „Блино“, потому что там можно много и вкусно покушать, весело провести время и потусить с друзьями».
«Покормить уточек, помочить ножки». Дети из Слуцка рассказали, какие места им больше всего нравятся в городе
Артём
Артём, 12 лет: «Стадион 6-й школы, там можно поиграть в футбол и погулять с друзьями».

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