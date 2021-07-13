«Покормить уточек, помочить ножки». Дети из Слуцка рассказали, какие места им больше всего нравятся в городе

В выходные «Кур'ер» пообщался с детьми от 7 до 12 лет в микрорайоне «Чехова» и спросил, какое место им больше всего нравится в нашем городе.

Арина и Ирина, 11 и 9 лет: «Нам нравится Аллея Дружбы, потому что там красивая река и водопад, даже если он искусственный. Также там очень миленький мостик. И ещё там много милых уточек». Настя и Кристина, 9 и 11 лет: «Речка, потому что там можно отдохнуть, поплавать. Там красиво. Можно побыть с друзьями, есть также места, где можно просто ножки окунуть, за природой понаблюдать, послушать птичек и просто провести время в тишине и спокойствии». Матвей, 10 лет: «Мне нравится парк, потому что там есть футбольное поле». Анфиса, 11 лет: «Мне больше всего нравится набережная, потому что там можно весело провести время, устроить пикник, покормить уточек, помочить ножки». Даша, 10 лет: «Я люблю ходить в „Блино“, потому что там можно много и вкусно покушать, весело провести время и потусить с друзьями». Артём, 12 лет: «Стадион 6-й школы, там можно поиграть в футбол и погулять с друзьями».