На 30% (!). За неделю резко выросло количество заболевших COVID-19 в Слуцке

За прошлую неделю количество случчан, заболевших коронавирусом, выросло на 30%. До этого наблюдалась тенденция к снижению. С чем связан такой резкий рост, предположить сложно, потому что все новые случаи заболевания не из одного источника.



Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

Как и раньше, среди заболевших 10−12% — это дети, а остальные — взрослые.

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Есть ли в Слуцке индийский штамм коронавируса

Дельта-штамм в Слуцке не зафиксирован. Для него типичны респираторные симптомы заболеваний верхних дыхательных путей.

По словам Павла Кучко, люди стали меньше пользоваться защитными масками в транспорте и магазинах. (РАНЕЕ. Слуцк и пандемия коронавируса: на весь автобус пару человек в масках. Фотофакт).