Слуцкий РОВД просит родителей не оставлять детей без присмотра

На прошлой неделе два трагических происшествия случились в соседних городах: в Солигорске двухлетний ребёнок выпал из окна шестого этажа, а в одной из деревень Копыльского района в каркасном бассейне во дворе дома утонула трёхлетняя девочка.

Слуцкий РОВД просит родителей обратить внимание на принятие всех мер по обеспечению безопасности детей.

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«Побеседуйте с детьми, в очередной раз объясните правила личной безопасности, правила дорожного движения, в том числе при использовании велосипедов, самокатов и др. Категорически запретите посещать водоёмы без родителей, иные опасные объекты. Открывайте окна только на режим проветривания, извлеките запирающие ручки. Помните, что москитная сетка для малышей является ложным препятствием», — напоминает Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.