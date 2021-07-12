Как школьница спасла щенка убитой соседки. Продолжение истории о трагедии на Ивановского в Слуцке

В ноябре 2020 года в Слуцке на Ивановского нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Её зарезал сожитель Евгений Н., который получил за это 16 лет колонии. У пары был щенок, про которого убийца говорил на суде. Собака оказалась на улице, где её нашли соседи, приютили и назвали Жуля.

Сейчас хозяева Жули — 11-летняя Ирина и её родители. Девочка рассказала «Кур'еру» о том, как они спасли собаку. «Я гуляла с подругой во дворе, — вспоминает Ира. — Мы заметили собаку. Это было на следующий день после этого (убийства — Прим. ред). Её выкинули на улицу. Она бегала по детской площадке. Мы её гладили, гладили, и мама пошутила: «Давай её возьмём». Я восприняла это всерьёз. Позвонила папе, он разрешил.

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Как мы её забирали — это целый концерт. Я вынесла поесть. Мама пыталась взять её на руки, но она не давалась. Я начала её кормить с руки, она ко мне пошла. И я понесла её домой.

Когда её взяла, на лапах была кровь. Сначала подумала, что она, наверное, трогала хозяйку. А потом присмотрелась — а у неё на шее большой порез. Была поранена шея и лапка. Раны потом гноились, мы мазали мазью, они уже зажили". Ирина говорит, что Жуля добрая, весёлая, любит погулять. Кстати, на даче у семьи тоже живёт подобранная собака, у которой умерла прежняя хозяйка.

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