На этой неделе свои дни празднуют любители картофеля фри, дождливой погоды и чёрной смородины. Какие ещё праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, расскажет наш календарь дат.
- 12 июля — День признательности коровам. Кто придумал этот праздник, доподлинно неизвестно, однако он внесён в календари заслуженно. Благодаря этим животным люди имеют возможность есть массу полезных продуктов. В этот день стоит подумать и предпринять меры к достойному их содержанию.
- 12 июля — Всемирный день фотографа. Его отмечают более чем в 20 странах мира. Благодаря гаджетам фотографом может стать любой, а следовательно, и отмечать этот праздник. Первое устойчивое фотографическое изображение было создано в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом, но оно не сохранилось до наших дней.
- 12 июля — День простоты. В идее празднования Дня простоты заложен элементарный пересмотр собственной нагрузки, которая должна помогать нашей самореализации. Умение расслабляться и адекватно оценивать приоритеты доступно не каждому. Если вашему характеру присущи бессмысленность и бесхарактерность, это не ваша дата. А вот если вам знакомо понятие конкретность и концентрация на цели, расслабьтесь и отдохните.
- 13июля — День картофеля фри. Это блюдо из зажаренных до хрустящей корочки брусочков картошки имеет невероятную популярность. Около 10% всего картофеля, выращиваемого в мире, попадает в сети быстрого питания, в которых картофель фри опережает по популярности гамбургеры и чизбургеры.
- 14 июля — День смородины. В день смородины, который принято отмечать 14 июля, можно поздравить всех садоводов и любителей этой полезной и вкусной ягоды. Полезны не только ягоды, но и листья смородины.
- 15 июля — Всемирный день навыков молодёжи. Молодость — наиболее активный период жизни. На протяжении этого этапа человек строит карьеру, создаёт семью, ведёт общественную деятельность. Главная цель праздника — продемонстрировать занятость молодёжи, заинтересовать её. К сожалению, в социологии появился термин «поколение ни-ни». Его употребляют в отношении молодых людей, которые не учатся и не работают.
- 16 июля — Всемирный день змей. Праздник был создан, чтобы помочь людям узнать больше об этих животных и о том, какой вклад они вносят в экосистему. Змеи обитают практически везде, за исключением Антарктики, Новой Зеландии, Исландии, Ирландии и некоторых маленьких островов Атлантического океана.
- 17 июля - День рождения кондиционера. Понятие «кондиционер» возникло в 1815 году, когда француз Жанн Шабаннес получил английский патент на способ кондиционирования воздуха и регулирования температуры в помещении. На практике идею воплотили спустя 87 лет.