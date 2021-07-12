В Слуцке возле ж/д и автовокзала появился пандус и парковочные места для людей с инвалидностью. Фотофакт

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В Слуцке возле ж/д и автовокзала появился пандус и два выделенных парковочных места для людей с ограниченными возможностями.

В Слуцке возле жд и автовокзала появился пандус и выделенные парковочные места для людей с инвалидностью. Фотофакт
Фото: Александр Большой
В Слуцке возле жд и автовокзала появился пандус и выделенные парковочные места для людей с инвалидностью. Фотофакт
Фото: Александр Большой