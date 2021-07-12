На дачном участке под Заславлем вырос гриб, похожий на щупальца осьминога с запахом гниющего мяса. Оказалось, это первая подтверждённая в Беларуси находка редчайшего гриба, который занесён в Красные книги большинства стран. Белорусские микологи намерены собрать образцы, чтобы добавить его в свою коллекцию, и гадают, как его споры могли попасть в Беларусь, пишет Onliner.

Анастасия прислала в редакцию Onliner фото растения, которое похоже на осьминога. Оказалось, что это редкий гриб.

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— Гриб нашла по жуткому запаху недалеко от участка, изначально думала, что ушла в последний путь какая-то кошка или собака. В кустах и искала нечто подобное, но нашла что-то красное и непонятное, ужасно пахнущее и явно живое, — рассказывает Анастасия. — Всей семьёй начали гуглить и определили, что это гриб «пальцы дьявола». Раньше никогда ничего подобного не встречали. Информации о том, встречается ли такой гриб в Беларуси, мы не нашли, поэтому поняли, что обязаны поделиться этой находкой для того, чтобы хотя бы зафиксировать его существование.

Onliner обратился в лабораторию микологии Института экспериментальной ботаники при НАН Беларуси, чтобы понять, что это за гриб и как он попал в Беларусь. Оказалось, речь идёт о Clathrus archeri, грибах семейства весёлковые (в народе их называют «пальцы дьявола»). Микологи удивились находке: никогда до этого в Беларуси их не видели. Такие грибы даже в естественной среде — субтропиках — далеко не самое распространённое растение. Но иногда бывают исключения: так, в 2019 году его впервые нашли в Великобритании, а в прошлом году — в Украине.

— В Беларуси это первая подтверждённая находка, поэтому мы хотим получить гербарный образец и исследовать его. Может, больше и не представится такая возможность, — говорит Анна Антонович, младший научный сотрудник лаборатории. — Были данные о том, что этот гриб в 60-е годы уже видели в Беларуси, но это только устное сообщение, не подтверждённое гербарием. Гриб неядовит, но несъедобен. При употреблении в пищу человеку гарантировано расстройство желудка и кишечника, говорят учёные.

— Как он попал в Беларусь, вопрос очень сложный, ведь даже в Европе он очень редок и практически во всех странах занесён в Красные книги. Можно предположить, что его споры принесли насекомые или птицы. Однако поскольку неподалёку находится оживлённая автомобильная трасса, то не исключено, что споры были завезены именно на транспорте, откуда их успешно перенесло ветром ближе к деревне, где они и проросли.

Сам гриб живёт совсем недолго, буквально пару дней, но мицелий под ним может очень глубоко уходить в землю, поэтому грибница будет жить и дальше, если сохранится такая же окружающая среда.

— Плодовые тела, или то, что и называют грибом в бытовом плане, у весёлковых отмирают достаточно быстро, зачастую живя до 2—3 дней максимум. Но если говорить научным языком, то под грибом имеется в виду мицелий, его истинное тело, и он всё ещё продолжает жить, — поясняет Анна Антонович. Павел Колмаков, специалист-миколог, преподаватель Витебского государственного университета, добавляет, что причиной прорастания такого редкого гриба может быть очень жаркое и сухое лето в Беларуси.

— Ареал распространения грибов просто огромный: их споры могут подниматься в стратосферу и распространяться на тысячи километров. Прорастать они будут там, где есть благоприятная для них среда, — объясняет миколог. — Сейчас очень жаркая и сухая погода, поэтому у нас могут появляться растения, ранее не характерные для этой местности. Гриб Clathrus archeri из той же группы, что и весёлка обыкновенная — другой краснокнижный гриб Беларуси, который растёт около широколиственных пород — чаще всего дубов и клёнов. Споры весёлковых часто приносит в почву сам человек, и, если они проросли на огороде, значит, дело может быть в хозяйственной деятельности, например, землю удобрили навозом со спорами. Его запах также привлекает мух, которые помогают разносить споры. Молодая весёлка обыкновенная не ядовита, её иногда применяют в настойках и даже едят в сыром виде.

К слову, название у обыкновенной весёлки из той же оперы — «яйцо ведьм», её с давних пор используют в приворотах. Чтобы изучить образец, микологи попросили девушку выкопать гриб и привезти его в Академию наук.

— Меня попросили выкопать его целиком, даже с нераскрывшимися грибами, и отвезти в Академию наук. Так что попробуем что-то придумать, муж будет «в восторге»: этот запах и так сложно забыть, да даже подойти к нему сложно, а тут нужно привезти в Минск в багажнике, — рассказала Анастасия.