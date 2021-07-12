Депутат парламента Олег Гайдукевич заявил, что на его дом напали неизвестные

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Нацсобрания, в своём Telegram-канале сообщил, что в ночь на 11 июля неизвестные бросили в его дом два коктейля Молотова.

«Ночью в мой дом, где живут мои дети, кинули две бутылки с зажигательной смесью. Первая бутылка взорвалась. По счастливой случайности никто не пострадал. Убеждён, мы найдём виновных. Вот такую демократию нам готовят», — сообщил депутат.

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По состоянию на момент публикации сообщений о происшествии на сайтах правоохранительных органов не было.