Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в июне

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за июнь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.
По итогам июня на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 365 000 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 512 554 визитов (в 2,7 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
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