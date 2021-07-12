Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в июне

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за июнь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

По итогам июня на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 365 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 512 554 визитов (в 2,7 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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про «азиатские» магазины в Слуцке «Жители Слуцка такие богатые, что могут снести текстильную фабрику и построить магазины с азиатской одеждой«

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