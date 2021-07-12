В жаркий выходной день лучшее, что можно придумать, — отправиться к воде. Слуцкий пляж — самый доступный вариант. Одно плохо — поплавать там особо не получится, потому что зона купания выделена маленькими кусочками. Остальная часть настолько заросла водорослями, что плавать там просто опасно, в них можно легко запутаться. Знакомые посоветовали нам съездить на озеро у деревни Повстынь.

Мы поехали на озеро уже после четырёх часов дня. Добраться туда можно двумя путями. Если ехать мимо деревни Весея, то от центра Слуцка выйдет примерно 23 километра. Тем, кто живёт в 11-м городке, короче будет путь через Козловичи, примерно 20 километров.

Найти озеро не сложно. Нужно проехать через Повстынь, мимо школы, ориентир — металлическая водонапорная башня. Слева от неё просёлочная дорога выводит к шлагбауму. Машину мы оставили на импровизированной стоянке и пошли пешком к водоёму. Часть озера арендует частник. Здесь организована платная рыбалка и есть несколько полянок с беседками и мангалами для шашлыка.

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Мы прошли несколько дальше, туда, где есть сход в воду. По словам местных жителей, раньше песчаный пляж занимал несколько десятков метров. Но со временем прибрежная часть заросла камышом, который никто не удаляет. Теперь остался один пятачок, возле которого и кучкуются люди. Дно в этом месте песчаное и мелководье, поэтому много детей. Желающим поплавать места много и водорослей нет. Вода серо-коричневая, мутноватая, видимо, взбаламучена многочисленными купальщиками. На поверхности она сильно прогрета, а на глубине — холодная. Я даже подумала, что там бьют какие-то подземные ключи.

Озеро достаточно большое, его окружают заросли камыша и кусты ивняка. А вокруг — кукурузные поля, их от берега отделяет дорожка, по которой ездят машины и ходят люди. Мне это не понравилось больше всего. Получается, что где бы ты ни расположился, везде окажешься, но обочине дороги. Небольшой перелесок есть с одной стороны, но он находится в платной зоне. Это место рассчитано на людей «без претензий», которых не интересуют красоты природы. Из плюсов можно назвать относительную близость к городу и возможность поплавать на открытом пространстве, а также комфортную температуру воды. К тому же ближе к вечеру кусты со стороны пляжа дают тень, поэтому не так жарко, как на открытом месте.

Из минусов — сам пляж очень маленький, только один спуск к воде. Вокруг озера мало мест для отдыха — только узкая полоска между дорогой и прибрежными кустами.

Но покупаться в жару здесь вполне можно.

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