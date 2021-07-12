На Кубе прошли массовые антиправительственные акции. Люди требовали доступа к вакцинам от COVID-19

11 июля на Кубе прошли стихийные акции протеста. Тысячи человек вышли на улицы в десятках кубинских городов, пишет «Медуза».

Участники протестов выступили против ухудшения экономической ситуации на Кубе в период пандемии, потребовали экономических и политических свобод, отставки властей и доступа к вакцинам против коронавируса.

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В городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос недалеко от Гаваны протестующие вышли на улицы из-за регулярного отключения электричества. К ним приехал Мигель Диас-Канель, президент Кубы. Он обвинил в нагнетании протестов «кубинско-американскую мафию».

Позднее Диас-Канель выступил с телевизионным обращением, в котором обвинил протестующих в попытке подготовить почву для вторжения в страну и призвал «революционеров и коммунистов» выйти на улицы, чтобы противостоять им.

В последний раз кубинцы выходили на улицы в 1994 году. Тогда протесты проходили лишь в Гаване и были быстро подавлены. После них власти Кубы публично отказались от контроля водных границ, в последующие годы сотни тысяч кубинцев на лодках покинули страну; большинство из них направились в США.