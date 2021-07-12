В Китае разработали умную ткань. Она охлаждает тело в жару

Учёные из Хуачжунского университета науки и технологии разработали умную ткань, которая способна отражать ультрафиолетовое излучение и поглощать тепло тела. В состав материала входят микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. По текстуре она напоминает хлопок, а шить из неё можно футболки и чехлы для автомобилей, пишет «Вокруг Света».

Чтобы испытать ткань, учёные изготовили жилет, половину которого сшили из умной ткани, а вторую — из хлопка. Один из добровольцев просидел в новом жилете на солнце в течение часа. Когда учёные измерили температуру кожи испытуемого, выяснилось, что под умным материалом она составляла 31−32 градуса по Цельсию, в то время как под обычной тканью — 37. Также учёные изготовили чехол для машины из метаткани, и под ним автомобиль нагревался не так сильно, как обычно.

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Несмотря на то, что охлаждающий эффект особенно заметен при нахождении людей и объектов под прямыми солнечными лучами, он также будет наблюдаться и в тени, отмечают разработчики. По их словам, такая одежда может быть выпущена в разных цветах, однако наиболее эффективным для отражения света является белый.

Команда намерена наладить массовое производство умной ткани и надеется, что вещи, сделанные из неё, станут доступны уже через год. При этом, обещают изобретатели, их стоимость возрастёт всего лишь на 10% по сравнению с аналогами из обычных материалов.