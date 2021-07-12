Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 5 по 11 июля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от @alena_tsuba

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Публикация от DI & 👦🏻🧒🏼👶🏼 (@di.zubchenco)

 

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Публикация от Roman Levkovich (@roma_levkovich)

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Публикация от Ekaterina (@katerina_mozhayko)

 

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Публикация от Maria Rafinad (@mariarafinad)

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Публикация от alexandr_pastushkov (@pastushkov_stihi)

 

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Публикация от off.salamatina1 (@off.salamatina1)

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Публикация от 𝓓𝓲𝓷𝓪&𝓜𝓲𝓼𝓱𝓪 (@dinakartina1994)

 

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Публикация от @anutanyusha