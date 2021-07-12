Официальная годовая инфляция в Беларуси достигла почти 10%. ЕАБР считает, что во всём виноваты внешние факторы

Уровень годовой инфляции в Беларуси в июне приблизился к отметке в 10%. Об этом говорится в экономическом обзоре Евразийского банка развития, пишет Sputnik.by.

По отношению к июню 2020 года индекс потребительских цен на товары и услуги за год вырос на 9,9%. По мнению специалистов ЕАБР, на ускорение роста цен воздействуют внешние факторы. Среди них экономисты выделяют повышение стоимости сырьевых товаров в мире, затруднения в цепочках поставок и увеличение инфляции в России.

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Аналитики банка ожидают, что показатель годовой инфляции сохранится на протяжении большей части года у отметки в 9%.

«Риски формирования инфляции на более высоком уровне оцениваются существенными, в том числе из-за неопределённости последствий ограничительных мер США, ЕС и Великобритании», — говорится в обзоре ЕАБР.

При этом белорусское правительство утвердило среднесрочную программу развития республиканского бюджета на 2021−2023 годы. Согласно документу, в 2021 году инфляция должна составить 5,5%.