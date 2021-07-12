ЕС может приостановить выдачу виз беларусам из-за большого потока мигрантов

Илва Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам, заявила, что Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз белорусским гражданам из-за увеличения нелегальной миграции из страны, пишет Onliner.

— Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть, — сказала Йоханссон.

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Она также добавила, что мигранты не должны становиться инструментом для достижения политических целей и что Литва должна иметь достаточную поддержку со стороны ЕС.

Литовские власти утверждают, что задержали в этом году на границе с Беларусью 1676 мигрантов, и это в 20 раз больше, чем в прошлом году. Многие из них приехали из стран Ближнего Востока и Африки.