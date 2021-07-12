Что делать жителям Слуцка, если шумят соседи или компании под окнами. Про правила, милицию и наказание

Случчане пожаловались в редакцию «Кур'ера» на шум возле баров в центре города. Мы разбирались в ситуации и заодно решили выяснить, куда на самом деле нужно обращаться, если шум за окном или за стеной не даёт житья.

Пожаловались в редакцию

Напомним, что 30 июня «Кур'ер» опубликовал анонимное письмо от имени случчан, которые живут рядом с барами «Доски» и «ЭпиЦентр» в центре города. Они жаловались на молодёжь, которая мешает им спать по ночам:

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«Каждую ночь так шумно, что нет сил больше терпеть. У нас в семьях маленькие дети, старики, люди, которым нужно отдыхать после трудового дня. Лечь спать и уснуть в 10−11 часов вечера нереально. С 23 часов начинается такой шум, писк, рёв — это так молодёжь развлекается возле бара. Этот балаган продолжается до 2−3 часов ночи. И как здесь отдохнуть, если в 6−7 часов утра нужно идти на работу».

Чтобы подтвердить информацию, «Кур'ер» позвонил случчанке Яне Баранниковой, которая живёт в одном из тех домов. Она подтвердила, что проблема есть: «Молодые люди лет 17−18, приезжают, ставят свои машины, из них выставляют сабвуферы. Музыка грохочет, пока кто-нибудь из жильцов не „психанёт“ и не выйдет. Ещё они напиваются и во дворе постоянно устраивают свои какие-то разборки, драки. У них начинается своя атмосфера. Они считают, что их никто не слышит, но на самом деле всё всем слышно».

Однако жильцы предпочитают разбираться своими силами. Как рассказали «Кур'еру» в милиции, в последнее время жильцы указанных домов не жаловались туда на шум возле баров.

А нужно жаловаться в милицию

, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур'еру», что если ночью с 23 до 7 часов буянят компании под окном, то нужно звонить в милицию.

«Мы рассматриваем ситуации, когда во дворе — пьяная компания, ведут себя неадекватно, кричат, — говорит Александр Семенович. — Когда громко ругаются, матерятся, шумят и беспокоят тем самым граждан. В таких действиях, возможно, есть состав мелкого хулиганства. Тогда, конечно, нужно набирать 102. Наряд приезжает и реагируем на это.

Мы отслеживаем проблемные точки в городе, и всегда по этому принципу строятся маршруты патрулирования патрульно-постовой и других служб".

Территория возле баров «Доски» и «ЭпиЦентр» является приоритетной для милиции. «Практически каждый день, особенно по выходным, наряд милиции там присутствует», — сказал замначальника РОВД.

И на шумных соседей тоже

Постановление Совета Министров «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений» гласит:

«С 23 до 7 часов не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних животных и других действий)».

Если соседи нарушают это правило, тоже нужно обращаться в милицию. Именно к компетенции ОВД с 1 марта этого года относится составление протоколов на граждан, которые с 23 до 7 часов мешают соседям громкими звуками.

До 2021 года административный процесс в отношении шумных соседей вело ЖКХ. То есть люди, например, ночью вызывали милиционеров, а те потом передавали материалы дела коммунальщикам. Новый же КоАП предусматривает, что органы внутренних дел сами будут вести всё дело.

Как накажут

Если это не мелкое хулиганство, а нарушение правил пользования жилым помещением, то громким жильцам грозит административная ответственность. Тем, кто нарушает покой других жильцов с 23 до 7 часов, могут дать штраф от 2 до 10 базовых величин. Если это повторится ещё раз в течение года, нарушитель получит штраф от 10 до 30 базовых.

Шумные работы по переустройству или перепланировке в выходные и праздничные дни или с 19 до 9 часов в рабочие дни могут обойтись хозяевам квартиры в 4−10 базовых величин штрафа. А если такие работы делает ИП или юрлицо — от 5 до 20 базовых. На таких неправильных ремонтников тоже можно пожаловаться в милицию.

Если что-нибудь рядом постоянно шумит

Например, на 1-м этаже жилого дома работает кафе или какое-то производство и жильцы 2-го этажа испытывают неудобства из-за шума. В этом случае нужно звонить в ЦГиЭ. Санслужба приедет и замерит уровень шума в вашей квартире.

Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, объясняет читателям «Кур'ера»:

«Центр гигиены и эпидемиологии проверяет только постоянный уровень шума. К примеру, шум от музыки, от разговора соседей не замеряется. Он то есть, то его нет. В таких случаях нужно обращаться в другие службы.

Специалисты проводят замеры и в дневное, и в ночное время. По обращению граждан это бесплатно. Если нормы превышены, то тому, кто является источником шума, мы предъявляем требования по снижению уровня шума. Если он их не выполняет, это влечёт приостановление его деятельности".

СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» определяет, что допустимый уровень шума - такой уровень шума, который не вызывает значительного беспокойства у человека.

Максимальные уровни звука в жилых комнатах квартир: 55 дБА с 7 до 23 часов и 45 дБА с 23 до 7 часов, в жилых комнатах общежитий — 60 дБА днём и 50 дБА ночью. На территориях, прилегающих к жилым домам: 70 и 60 дБА соответственно. Возле общежитий — 75 и 65 дБА.

Ранее: «У них своя атмосфера». Молодые люди устраивают «дискотеку» возле баров в центре Слуцка и мешают местным жителям