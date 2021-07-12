Слуцкие спасатели проверили, как жители отдыхают на водоёме возле деревни Камора

По всей стране установилась жаркая погода. И каждый стремится из душного города убежать к водоёму, чтобы спастись от знойной жары, но, к сожалению, далеко не все жители придерживаются правил безопасного отдыха — оставляют детей без присмотра, заплывают за буйки и купаются в необорудованных и запрещённых местах для купания.



Для того чтобы минимизировать несчастные случаи на воде, спасатели Слуцкого района в усиленном режиме проводят рейды не только в будние, но и выходные дни. В субботу, 10 июля, профилактическая работа развернулась на водоёме рядом с деревней Камора, рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

Реклама

Во время рейда спасатели напомнили жителям незыблемые правила безопасности, которые необходимо соблюдать, отдыхая у водоёма:

нельзя прыгать с берега в незнакомых местах;

не стоит заплывать за буйки, так как они ограничивают акваторию с проверенным дном, купаться и отдыхать необходимо только на специально оборудованных пляжах;

после солнечной ванны не нужно бросаться сразу в воду;

если выпили алкоголь, то в воду категорически запрещено входить.

Сейчас проходит акция «Каникулы без дыма и огня!». Спасатели акцентировали своё внимание на родителях, чтобы те ни на мгновение не оставляли своих детей без присмотра. Всем отдыхающим во время беседы вручались памятки от МЧС, где собраны все правила безопасности нахождения на воде и не только.