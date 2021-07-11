Происхождение шизофрении некоторые учёные связывают с развитием у человека когнитивных и речевых способностей. Причины её возникновения, развитие, симптомы до сих пор вызывают множество споров: кто-то считает, что шизофрения передаётся через определённый набор генов, а кто-то находит связь с вирусными заболеваниями. Зато в одном врачи сходятся: неизлечимость шизофрении — миф. Разбираемся, почему шизофрения — это болезнь речи, что всё-таки скрывают ДНК и по каким симптомам можно определить наступление болезни.

Побочный эффект речи

Неизвестно, кем был наш далёкий предок, первым заболевший шизофрений. Но есть основания полагать, что он неплохо владел орудиями из камня, кутался в шкуру, сидя у костра холодными вечерами, и только-только осваивал изобразительные искусства. На это указывает гипотеза происхождения заболевания, выдвинутая английским психиатром Тимоти Кроу. Он предположил, что появление шизофрении напрямую связано c возникновением языка.

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Появление речи у человека антропологи называют генетическим «событием», его значение и правда трудно переоценить — язык отделил нас от всех других видов животных. Хромосомные изменения, ставшие причиной его появления, вызвали асимметрию в развитии полушарий — левое стало отвечать за анализ и «сборку» речи, за синтаксис и морфологию, а правое — преимущественно за смысловое наполнение. Идея Кроу сводится к тому, что асимметрия полушарий и стала причиной появления шизофрении. Гипотеза, разумеется, имеет свои доказательства — у пациентов с этим диагнозом асимметрия полушарий в самом деле выражена слабее, что вызывает и речевые расстройства. «Независимая жизнь» полушарий началась примерно 100−250 тысяч лет назад, в разгар эпохи палеолита, когда наши предки учились рисовать на стенах своих пещер первые орнаменты, и, если верить Кроу, первые больные шизофренией появились в те далёкие-далёкие времена.

Впрочем, гипотеза Кроу является не единственной. Один из наиболее азартных его оппонентов — Джонатан Кеннет Бернс, автор эволюционной теории шизофрении. Согласно ей, заболевание связано вовсе не с языком, а с развитием у человека когнитивных способностей и социальных навыков. Впрочем, «дата рождения» болезни в этом случае принципиально не поменяется.

Надо сказать, рассуждения выше не более, чем домыслы — родезийский человек, герой среднего палеолита, увы, не оставил после себя списка своих болезней. Зато уже древние египтяне вполне упоминали в своих документах симптомы, напоминающие шизофрению.

Впрочем, само название у этой очень старой болезни появилось сравнительно недавно — в 1908 году, благодаря Эйгену Блейлеру, швейцарскому врачу. Главным симптомом шизофрении он считал амбивалентность — двойственность переживаний и отношения к чему-либо. Раскол, разделение на древнегреческом называется схизис, отсюда и появился термин — схизофрения (на английском он звучит ближе к оригиналу).

Гены, инфекции и психотравмы

Гипотез о том, почему люди заболевают шизофренией, ещё больше, чем тех, в которых объясняется, откуда она вообще взялась. Согласно самой популярной на сегодня модели в этой области, биопсихосоциальной, в развитии шизофрении значение имеют и биологические, и социально-психологические факторы.

К биологическим причинам относятся, например, генетические аномалии, то есть наследственность. Шизофрения не возникает в результате поломки какого-то одного гена, но существует целый ряд генетических нарушений, чаще всего сопровождающих это заболевание. Более того, «гены-кандидаты» уже хорошо известны учёным. Вот только никакой однозначной и последовательной взаимосвязи «есть поломка — есть болезнь» не существует. С одной стороны, существуют пациенты, у которых нет ни одного больного родственника. С другой, даже если оба родителя страдают от шизофрении, риск, что она будет и у ребёнка, составляет всего 40%. В случае же, если болен всего один из родителей, он и того меньше — 6−10%. Это, конечно, гораздо выше, чем в среднем по популяции (вообще заболеваемость составляет 0,7−0,8%, то есть 7−8 человек из тысячи), но всё же слишком мало, чтобы говорить о прямой взаимосвязи. Помимо наследственности, к биологическим факторам относят последствия употребления наркотиков, в том числе и лёгких, осложнения беременности и родов, инфекции, перенесённые в раннем детстве. Некоторые учёные к упоминают также о влиянии перенесённых инфекций, например, вирусного энцефалита. Но кроме биологических факторов, влияние могут оказывать и социально-психологические. Один из наиболее значимых — отношения в семье. Грегори Бейтсон, американский антрополог, пришёл к выводу, что значимой предпосылкой развития шизофрении становится «двойная коммуникация» в семье, такую ситуацию называют ещё «двойным зажимом». Известно, что слова — далеко не единственный способ донести информацию. Некоторые родители, по тем или иным причинам передают ребёнку разноуровневые сообщения. Например, вербально отец хвалит сына за успехи в шахматном клубе, но невербально демонстрирует презрение и разочарование из-за того, что мальчик не пошёл в футбольную секцию. В таких случаях дети, как правило, не переспрашивают и остаются наедине с этой противоречивой информацией. Именно такие ситуации могут стать одной из причин развития шизофрении.

Интересно, что критическими для людей с повышенным риском развития болезни может стать пустяк — перевод в другой класс, переезд, ссора с родственниками. Такое событие называют «пусковым». Перечисленные факторы — далеко не все из упоминаемых в академической литературе. Но и полный список всё равно нельзя назвать исчерпывающим — ведь никто так до сих пор и не знает, как определить риск наверняка.

Симптоматика

Шизофрения стабильно занимает второе после «белой горячки» место среди народных психиатрических пугалок. Что же она из себя представляет? Все симптомы шизофрении можно условно разделить на 9 групп:

Эхо мыслей. Мысли перестают, по ощущениям, быть собственностью больного — их могут забрать, доложить, прослушать и даже что-то так же мысленно ответить; Украденное тело. Мысли, ощущения, части тела или всё сразу украдено кем-то чужим и враждебным, и он, враждебный и чужой, теперь управляет всем этим по своему усмотрению. Радио в голове. Один из самых «популярных» симптомов — голоса в голове, комментирующие, приказывающие, осуждающие. Бредовые идеи. Пациент начинает считать себя, а возможно и окружающих, эльфами из Чернолесья, масонами, чекистами, инопланетянами или другими персонажами. Как правило, сюжеты берутся из новостей, книг и фильмов. Галлюцинации. В них бредовые идеи обретают более чёткие очертания. Они могут быть зрительными, слуховыми, обонятельными и осязательными и порой длятся месяцами. Сюда же относятся и навязчивые «голоса в голове». Разорванные мысли. Мышление стопорится, обрывается, новая мысль начинается не с того места и просто путается. Человек теряет логическую нить и не может вспомнить своё предшествующее рассуждение. Кататония. Так называется полная обездвиженность, ступор. Пациента в этом состоянии можно положить, посадить или поставить в любую причудливую позу — он так в ней и останется. Негативные симптомы. Если вся остальная названная симптоматика, продуктивная, что-то добавляет к общему состоянию, то негативная, наоборот, отнимает — работоспособность, эмоции, чувства. Уход в себя. Пациент сильно замыкается в себе, перестаёт реагировать на окружающих, теряет все прошлые интересы и увлечения и перестаёт строить планы на будущее.

У шизофрении есть множество форм и типов течения, но одно верно всегда: диагноз ставится только тогда, когда есть как минимум один однозначный или два «смазанных» симптома из пунктов 1−4, либо как минимум два симптома из пунктов 5−9. При этом, что важно, симптомы должны проявляться не меньше месяца. Правда, всю жизнь, как это часто подаётся в мифах о болезни, они тоже проявляться вовсе не обязаны. 14% больных выздоравливают в первые пять лет, около 20% переносят только один приступ заболевания за всю жизнь, и ещё столько же достигают разной степени выздоровления.

Специфика проявлений болезни, видимо, в чём-то зависит и от эпохи — в последние годы симптоматика у больных шизофренией стала «мягче», значительно реже встречаются тяжёлые формы заболевания, требующие обязательной госпитализации. Существует миф о чрезвычайной опасности больных шизофренией для общества — но, как правило, это не так. Удельный вес правонарушений, совершаемых этими людьми, ниже, чем количество преступлений, совершённых теми, кто не страдает этим заболеванием.