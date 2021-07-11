Происшествия на выходных: задержанный с ножом в Слуцке, пожар на Белджи, взлетевшие батуты в Александрии

Одним абзацем: В Слуцке за музыкальной школой милиция задержала мужчину. Он ходил по стоянке и размахивал ножом. Милиционер сделал ему подсечку, и мужчину задержали.

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На пожаре под Слонимом погибла женщина

Вечером в субботу в деревне Чепелево Слонимского района горел дом. На пожаре погибла женщина 1969 года рождения. МЧС

На пожаре в Барановичах погиб человек

Рано утром в субботу горела квартира на 4-м этаже многоквартирного дома в Барановичах. Работники МЧС зашли в квартиру и в коридоре на полу обнаружили хозяйку квартиры и ее брата. Женщина с ожогами и отравлением дымом была госпитализирована. Её брат умер. Из других квартир эвакуировали 17 человек. Пожар ликвидировали. Причина случившегося устанавливается. МЧС

В Минске пьяный водитель сбил двух женщин. Одну — насмерть

В Речице сбили подростка на велосипеде. Он умер

В Витебске на высоте 5 этажа опрокинулась люлька, строители выпали

В Александрии во время праздника ветер поднял батуты, а на женщине загорелась одежда

В субботу вечером на проспекте Пушкина в Минске пьяный 31-летний водитель «Рено» сбил двух женщин, которые переходили улицу по переходу на зелёный свет. Одна погибла, другая получила серьезные травмы. Как говорят очевидцы, водитель бросил машину и пытался скрыться. Его задержали.Днем 9 июля в Речице микроавтобус «Фольксваген Каравелла» сбил 14-летнего подростка на велосипеде. За рулём буса находилась женщина. Мальчика доставили в реанимацию, где он позже скончался.В Витебске рано утром в субботу опрокинулась люлька на строящемся 16-этажном доме. Она висела на уровне 5-го этажа. Из люльки выпали два строителя и лежали на козырьке 2-го этажа. Спасатели спустили их вниз, а медики доставили в больницу.

На празднике «Александрия собирает друзей» в субботу ветер поднял надувные батуты. Пострадало 7 человек. Всем, по словам местных властей, оказана необходимая помощь.

Также в этот день в Александрии 36-летняя женщина разжигала мангал с помощью легковоспламеняющейся жидкости. На ней загорелась одежда. Женщина госпитализирована с ожогами. REFORM.BY, МЧС

На «БелДжи» случился пожар

Спасатели нашли двух женщин в лесу

В субботу днём на территории завода «БелДжи» в Борисовском районе загорелся упаковочный материал, хранившийся в металлических контейнерах, на площади около 300 квадратных метров. Пожарные потушили огонь. Пострадавших нет.10 июля в 16.42 в службу спасения сообщили, что в лесу в Калинковичском районе потерялась женщина 1969 года рождения. Она пошла за ягодами и заблудилась. Её отправились искать сотрудники МЧС и местного лесхоза. В 17.38 спасатель нашёл пропавшую. Она не пострадала.

Тем же вечером в Хойникском районе потерялась в лесу 72-летняя пенсионерка. Она тоже пошла за ягодами. Женщину отправились искать спасатели, милиция и лесники. В полночь пенсионерку нашли. Её состояние удовлетворительное. МЧС

Под Бобруйском сотрудник МЧС нашёл в лесу 3-летнюю девочку

В воскресенье в Бобруйском районе в посёлке Глуша потерялась 3-летняя девочка. Она вышла со двора в 10.30 и пропала. В 11.41 ребёнка нашёл в лесу в километре от дома сотрудник МЧС. Девочка не нуждалась в медицинской помощи. МЧС