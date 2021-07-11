Отказ от вредных привычек требует огромной силы воли. Но когда вы это делаете, огромное испытание выпадает не только на силу воли, ваш организм тоже переживает сильнейший стресс. Эта проблема решается по старинке, принципом сцепить зубы и терпеть, пока не отпустит. Такая тактика может сработать, но с той же вероятностью вы можете столкнуться с синдромом отмены. Рассказываем, как его пережить и — если это возможно — избежать.

Как проявляется синдром отмены

Синдром отмены — это группа симптомов, которая проявляется, когда человек резко отказывается от веществ, к которым привык организм. Это может быть алкоголь, никотин, лекарственные препараты. Когда речь идёт о психоактивных веществах, синдром отмены называют абстинентным синдромом, или, в простонародье, ломкой.

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Симптомы в таком случае делятся на две группы: физиологические и психологические, по степени и интенсивности их проявления можно говорить о возможном риске для здоровья человека.

Лёгкий синдром отмены

бессонница

тревожность

раздражительность

тошнота, умеренные боли в животе

Умеренно выраженный синдром отмены

тахикардия

потливость

тремор

повышенное артериальное давление

сильная тошнота

рвота

диарея

Сильный синдром отмены

всё вышеперечисленное

лихорадка

галлюцинации

Интенсивность симптомов и их продолжительность зависят от общей клинической картины, психологических особенностей человека и «тяжести» веществ, от которых он отказывается. Так, отказываясь от никотина или кофе, человек может испытать только раздражительность и головные боли, а отказ от алкоголя может пройти как легко, так и в тяжёлой форме с галлюцинациями — печально известная «белочка».

Что вызывает эти симптомы?

На первый взгляд и по ощущениям кажется, что организм просто начинает капризничать, как возмущённый подросток, и угрожает включить программу самоуничтожения, если ему тут же не дадут чашку кофе, сигарету или таблетку антидепрессанта (а может, и чего посерьёзнее). Но на самом деле в момент, когда вы отказываетесь от вещества или препарата, многие системы организма испытывают колоссальный стресс и учатся работать заново. Им приходится самостоятельно вырабатывать вещества, которые они привыкли получать извне.

У веществ, вызывающих физическое привыкание, есть аналоги, которые человеческий организм может производить сам: гормоны и нейромедиаторы.

Вещества извне называют антагонистами, они присоединяются к рецепторам, которыми пользуются гормоны и медиаторы для передачи сигналов, и таким образом «обманывают» мозг.

Так, никотин эквивалентен ацетилхолину (он отвечает за сокращение мышечных волокон), а эйфоретики «катаются» по рецепторам дофамина — ответственного за систему удовольствия и награждения, и эндорфина — который, кроме удовольствия, ещё и повышает болевой порог.

Привыкание и зависимость возникают в тот момент, когда мозг оценивает и сравнивает энергозатраты на самостоятельное производство нужного медиатора и на получение антагониста извне. Организм рассчитывает на постоянную подпитку веществами извне и в результате снижает собственную выработку медиаторов.

Как преодолеть и предотвратить синдром отмены

В некоторых случаях преодолеть синдром отмены можно постепенным снижением дозы вещества. Эта стратегия работает со многими рецептурными препаратами, на ней же заработали состояние производители никотиновых пластырей. Если вы планируете резкую отмену лекарственного препарата, её стоит согласовать с врачом, у которого вы наблюдаетесь.

Но если вам всё же случилось столкнуться с синдромом отмены, вот несколько вещей, которые помогут вам его преодолеть.

Зона комфорта. Когда организм проходит через стресс, не нужно подвергать его ещё большему раздражающему воздействию. Вам может понадобиться как физическая зона комфорта (например, кровать, где можно отлежаться), так и эмоциональная. Поддержка близких людей пригодится как никогда. Она может выражаться даже в том, что они не будут пить при вас кофе или курить.

Когда организм проходит через стресс, не нужно подвергать его ещё большему раздражающему воздействию. Вам может понадобиться как физическая зона комфорта (например, кровать, где можно отлежаться), так и эмоциональная. Поддержка близких людей пригодится как никогда. Она может выражаться даже в том, что они не будут пить при вас кофе или курить. Правильное питание, обильное питьё и режим сна. Это поможет организму быстрее восстановиться и начать нормально функционировать. По крайней мере, вы сможете быстрее преодолеть тремор и тошноту.



Это поможет организму быстрее восстановиться и начать нормально функционировать. По крайней мере, вы сможете быстрее преодолеть тремор и тошноту. Отвлечение. Это поможет избежать навязчивых мыслей или тревожности. Смотрите кино, читайте книги, листайте ленту соцсетей, пока не достигнете дна, или слушайте подкасты.

Если синдром отмены проявляется крайне остро, вам может понадобиться консультация врача или медикаментозная поддержка. Не доверяйте всё только силе воли.