Если бы майнинговые фермы и поддерживающая криптовалюту сеть были государством, то его энергопотребление превышало бы расход электричества в приличной европейской стране. Например, в Швейцарии или Нидерландах. Популярность криптовалют растёт, а вместе с ней — число тех, кто готов жечь электричество в промышленных масштабах, лишь бы заработать немного денег «из воздуха».

Что такое майнинг биткойнов

Биткойн — это пиринговая, или децентрализованная, платёжная система, для функционирования и защиты которой используются криптографические методы, и одноименная единица учёта операций в такой системе, иными словами — сама криптовалюта.

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Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию — зашифрованный путь к биткоину.

Процесс создания таких цепочек и добычи через них виртуальной валюты и назвали майнингом (от англ. mining — «добыча полезных ископаемых»). Майнинг требует мощного оборудования (в идеале — отдельного серверного хранилища, а также суперкомпьютера) и продвинутого ПО, не говоря уже о расходах на электричество.

Сколько электричества в год человечество тратит на поддержание сети Bitcoin

Специалисты сайта Visualcapitalist.com посчитали, сколько электричества в год человечество тратит на поддержание сети Bitcoin, в том числе на содержание и работу майнинг-ферм, и сравнили эту цифру с энергопотреблением отдельных американских штатов, европейских государств, всех ЦОДов мира (ЦОД — центр обработки данных, или датацентр) и даже транснациональных корпораций, таких как Google. Считали в тераватт-часах (ТВт·ч; 1 ТВт·ч = 109 кВт·ч). Вот что получилось.

В 2020 году сеть Bitcoin потребила 129 ТВт·ч, что фактически равно энергопотреблению всей Норвегии (124 ТВт·ч). Если бы Bitcoin был государством, то занял бы в рейтинге энергопотребления по расходам электричества 29-е место (из 196).

(124 ТВт·ч). Если бы Bitcoin был государством, то занял бы в рейтинге энергопотребления по расходам электричества 29-е место (из 196). Жители американского штата Нью-Йорк за год потребили чуть больше электроэнергии, чем все майниговые фермы мира, вместе взятые (169 ТВт·ч против 129 ТВт·ч; иными словами, биткойн мог бы обеспечить 80% спроса Нью-Йорка на электричество).

Все ЦОДы мира расходуют в год 205 ТВт·ч — если лихорадка по биткойнам не прекратится, то вскоре сеть Bitcoin побьёт дата-центры по этому показателю. Миллионы ЦОДов по всей планете хранят более двух триллионов гигабайт нашей с вами информации.

О крупнейших технологических компаниях говорить и вовсе не приходится. Согласно инфографике, по сравнению с сетью Bitcoin они потребляют на поддержание своих ресурсов «мизерное» количество электроэнергии в год: Google — 12 ТВт·ч, Facebook — 14 ТВт·ч, Ford — 5 ТВт·ч, Disney World — 1 ТВт·ч.