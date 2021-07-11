В Слуцке за музыкальной школой милиция задержала мужчину, вооружённого ножом

Свидетелями происшествия стали несколько случчан. Сотрудники милиции окружили вооружённого мужчину и много раз требовали, чтобы он положил нож.

Мужчина же ходил по автостоянке, в том числе возле милицейской машины. Делал вид, что не обращает внимание на направленное на него оружие, и отказывался разоружиться.

Реклама

После того, как мужчина направился на край автостоянки, один из милиционеров точной подсечкой остановил его.

Сотрудники милиции на месте пояснили корреспонденту «Кур'ера», что не могут комментировать, что было до момента задержания, так как выясняются все обстоятельства.

По информации «Кур'ера», задержанный мужчина живёт на одной из улиц неподалёку. На изображениях — фрагменты видео момента задержания подозреваемого.