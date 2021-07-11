Обладателей антител считают «счастливчиками» — ведь они, как считают многие, на 100% защищены от вируса. Но это не совсем так. Одних антител может быть недостаточно. Есть еще T-клетки, которые также запоминают вирусные частицы. Разбираемся, что же такое антитела, как они работают, что ещё защищает организм и чем IgM отличается от IgG.

Что такое антитела

Антитела (иммуноглобулины) — крупные белки плазмы крови, которые выделяются плазматическими клетками иммунной системы. Изучение антител началось только в 1890 году. Китасато Сибасабуро, японский врач и бактериолог, создал теорию гуморального иммунитета и предположил, что в сыворотке крови имеется медиатор, способный противостоять чужеродным антигенам. Позднее к исследованию работы антител присоединился Пауль Эрлих, объяснив принцип взаимодействия антигенов и антител. Дальнейшие исследования были посвящены изучению самой структуры антител.

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Итак, антитела предназначены для нейтрализации клеток патогенов (то есть бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов (и других чужеродных веществ). Каждое антитело распознает уникальный элемент патогена, отсутствующий в самом организме, — антиген. Связываясь с ним, антитела могут либо нейтрализовать их, либо привлечь другие компоненты иммунной системы, чтобы уничтожить вирусные частицы или чужеродные клетки.

Иммуноглобулины (сокращенно Ig) разделяются на несколько классов и обозначаются латиницей (А, М, G, Е, D). В условиях пандемии особое внимание уделяется антителам класса IgM и IgG. Первыми появляются антитела типа М — это первая реакция на проникновение вируса в организм. Иммуноглобулины типа G возникают позже, так как им требуется время. «В случае коронавируса разница в появлении IgM и IgG не слишком велика: оба типа антител начинают обнаруживаться в крови к концу первой недели после появления первых признаков COVID-19», — отмечает Ирина Якутенко, молекулярный биолог, в своей книге «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать». Основная задача иммунной системы — уничтожить и запомнить возбудитель (чтобы распознать его при повторной встрече).

Благодаря иммунологической памяти антитела IgG вырабатываются быстро и нейтрализуют чужеродное вещество или вирус. Если упростить, то иммунная система ведёт себя так:

с возбудителем контактируют клетки иммунной системы;

после распознавания чужеродного вещества начинает вырабатывать антитела класса IgM к этому возбудителю;

далее появляются антитела класса IgG.

Специалисты отмечают, что IgM являются маркерами острого течения инфекционного заболевания. Обычно концентрация IgM в крови быстро снижается, и одновременно вырабатываются IgG. Но у некоторых людей они могут обнаруживаться в крови в течение нескольких месяцев.

Можно ли полностью положиться на антитела

В медиапространстве нередко говорят о том, что антитела — единственная защита от вирусов. Но это не совсем корректно. Чумакова Айдар Ишмухаметов, генеральный директор Центра, отмечал: «Кроме антительного иммунного ответа, во время заболевания формируется и Т-клеточный иммунный ответ. Т-клетки помнят вирусные частицы и помогут справиться с ними при повторном заражении».

Ещё одно распространенное утверждение связано с тем, что антитела говорят о выработанном иммунитете. Но это тоже не совсем однозначно. Ирина Якутенко в своей книге говорила о следующем:

«В случае SARS-CoV-2 делать подобный вывод рано. Во-первых, среди сформированных антител может не быть нейтрализующих, то есть тех, которые способны одолеть вирус в одиночку, связываясь с тем участком, при помощи которого он проникает в клетки. Без таких антител защита неполна, потому что патоген хоть и в меньших количествах, но все же будет заражать клетки. Во-вторых, мы пока не знаем, насколько велик вклад антительной и Т-клеточной ветвей иммунитета в дело победы над коронавирусом. Если Т-клеточная компонента важнее, то сам по себе факт наличия антител не гарантирует защиты, потому что мы не знаем, есть ли у человека достаточно активированных Т-клеток. Наконец, появляется всё больше данных, что титр антител подозрительно быстро снижается со временем. Так что не стоит расслабляться и переставать соблюдать меры предосторожности, если вы переболели новым коронавирусом и/или у вас обнаружены антитела к SARS-CoV-2».