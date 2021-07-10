Образовательная платформа «Нетология» совместно с компанией «Лаборатория знаний» провела исследование влияния длительности видеоконтента на эффективность обучения. Данные о реакциях мозга собирали с помощью нейроинтерфейса, который участники надевали на голову во время просмотра видеоуроков. После эти данные передавались с нейроинтерфейса на сервер для обработки и интерпретации показателей.

В ходе исследования выяснилось, что короткие видео ожидаемо самые увлекательные. Но короткие, средние и длинные видео так или иначе оказывают разное влияние на слушателей. То есть у каждой длительности оказались свои плюсы и минусы.

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Короткие видеоролики по уровням увлечённости, стресса и нагрузки на память имеют наибольший эффект. Но проблема в том, что люди смотрят такой контент целиком, не успевая осмыслить его содержание. То есть сам формат нравится слушателям больше всего, но в моменте просмотра они максимально перегружены. Поэтому можно сделать вывод, что создавать образовательную программу только из коротких видео неэффективно: такой контент не отвечает целям обучения.

Этот факт опровергает тренд на использование максимально короткого видеоформата. Так называемый «феномен TikTok» имеет нездоровую тенденцию: он завлекает и заставляет полностью сфокусироваться на просмотре видеоролика, но сам человек устаёт от такого формата.

Если слушателям необходимо объяснить сложную тему, то для этого больше подходят длинные видеоуроки. В ходе исследования участники проявляли максимальную концентрацию именно во время просмотра видео до 20 минут. При создании видеоконтента преимущество длительных видео нужно использовать так, чтобы пик концентрации приходился на самый сложный момент по теме урока.

Для изучения несложных тем оптимальным вариантом оказались видео средней длительности. За это время участники эксперимента успевали сконцентрироваться. Они были увлечены и напрягали память в той степени, которая необходима для усвоения учебного материала.