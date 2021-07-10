Заставят ли итальянцы весь «Уэмбли» замолчать? Прогноз на финал чемпионата Европы.

В воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» (Англия) состоится финальный матч ЕВРО-2020. В решающем поединке на поле сойдутся сборные Италии и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Беларусь-5».

Накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

Сборная Италии. «Скуадра Адзура», как и «британские львы» подходят к финалу с безупречной статистикой по количеству забитых и пропущенных мячей. К тому же итальянцам на пути к финалу встречались очень крепкие сборные, так же «фавориты ЕВРО» в лице бельгийцев и испанцев. Именно в матче с Бельгией сборная из «апеннин» показала свой истинный футбол. Лукаку и кампания оказались «зажаты в коробке» и не смогли навязать должную борьбу итальянцам, в результате чего золотая молодёжь Бельгии «успешно» проиграла «скуадре адзуре» со счётом 1:2. Более того, третий гол у итальянцев не был засчитан по причине нахождения в оффсайде Леонардо Бонуччи.

В полуфинале ЕВРО с испанцами сборная Италии играла на равных, «пиренейцы» хорошо контролировали игру, даже не смотря на пропущенный мяч. Только в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась Италии. Если коротко, то итальянцы на протяжении всего турнира демонстрировали яркую игру со своей изюминкой, будь то групповой этап или плей-офф. И игра этой сборной многим нейтральным фанатам футбола пришлась по душе.

Сборная Англии. Англичане играют дома, как и в полуфинале против сборной Дании. Однако, именно этот фактор психологически может давить на игроков сборной Англии. Тем более, что англичане впервые в истории вышли в финал ЕВРО.

Англия только к раунду плей-офф начала набирать обороты. Если в группе англичане выдавали невзрачные победы над сборными Хорватии и Чехии (1:0, 1:0 соответственно), то на стадии «нокаут-раунда» сборная под руководством Саутгейта уверенно обыграла немцев (2:0) и разгромила Украину (4:0). Казалось бы, перед финалом у этой сборной все козыри на руках, но не тут-то было. Англичане менее гибкие и сбалансированные, чем итальянцы. Соперники англичан умеют хорошо перестраиваться и играть как от обороны, так и с позиции силы. У Италии было на сутки больше к подготовке к финалу. Итальянцы выбили из турнира Бельгию и Испанию (пусть и в послематчевой лотерее).

В общем и целом отметим, что шансы на победу в финальном матче у обеих сборных 50/50. Нас ждёт очень интересный, воскресный матч.

Прогноз на матч. Нас ждёт непредсказуемый финал, сборными будет продемонстрирован предположительно осторожный футбол, но без «автобусов». Вряд ли какая-то из сборных начнёт играть первым номером, здесь скорее игра будет завязана на поимке соперника на ошибке.

Вполне может быть, что именно итальянцы в воскресенье заставят весь «Уэмбли» замолчать.

Прогноз — чемпионат Европы выиграет сборная Италии. Коэффициент — 2.09.