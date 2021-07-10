18-летняя гражданка России и Швеции сбежала из Дагестана после того, как родственники попытались силой выдать её замуж за незнакомого человека. Об этом сообщили «Открытые медиа», ссылаясь на Ольгу Гнездилову, адвоката проекта «Правовая инициатива».

Имя молодой женщины не раскрывают из соображений безопасности, правозащитники называют только первую букву её имени — К. С девятилетнего возраста она живёт в Швеции. Недавно родители попросили девушку съездить в Дагестан, чтобы навестить деда и побывать на свадьбе родственников. Когда 23 июня она приехала, родственники заявили ей, что она должна выйти замуж за человека, с которым они договорились о свадьбе. «Когда она отказалась, её стали избивать», — заявила Гнездилова. После этого К. насильно удерживали в доме родственников, у неё отняли телефон и документы.

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В «Правовой инициативе» утверждают, что дядя девушки угрожал ей «убийством чести», заявляя, что отказ от замужества опозорит семью. Пленница просила мать, бабушку, деда и другого дядю, чтобы её не выдавали замуж, но те в ответ говорили, «что она должна согласиться, если не хочет быть похоронена рядом со своей тётей», рассказала представительница правозащитной организации. Одновременно с этим шла подготовка к свадьбе: родственники разослали приглашения, с гостей собрали подарки — золото и деньги, следует из документа, полученного «Правовой инициативой».

В какой-то момент К. связалась со своим другом в Швеции и попросила его о помощи, а тот обратился в шведскую полицию. По данным, которые приводят «Открытые медиа», 29 июня власти Швеции связались с «Правовой инициативой». В то же время телеканал RT сообщил, ссылаясь на представителя организации Ксению Бабич, что с фондом связалась сама пострадавшая.

К. также позвонила в дагестанскую полицию, после чего 29 июня её забрали на опрос в МВД, рассказала Ольга Гнездилова. Девушка провела в полиции ночь, давая показания. Утром 30 июня она ушла из отделения, скрылась от родственников и уехала из Дагестана. В «Правовой инициативе» сообщили, что сбежавшая девушка добралась до Москвы и улетела в Швецию.

После того, как она уехала, родственники девушки обратились в МВД с заявлением о её исчезновении, а полиция возбудила уголовное дело о похищении человека. Ольга Гнездилова передала журналистам запись своего разговора с оперативным сотрудником, который состоялся, когда сбежавшая женщина ещё оставалась на территории Дагестана. Полицейский потребовал, чтобы К. в течение 30 минут прибыла в полицию, иначе МВД перекроет «все дороги, въезды и выезды из республики» и объявит её в розыск, рассказала Гнездилова. Она предложила полицейскому передать голосовое сообщение от девушки о том, что та ушла из дома добровольно и не хочет возвращаться из-за угроз. Полицейский отказался принять это сообщение.

В МВД Дагестана сообщили телеканалу RT, что пока не располагают информацией об инциденте.