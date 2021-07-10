Эхо недели: Купалье, жара в Слуцке, приговор Бабарико

На этой неделе в Слуцком районе отпраздновали Купалье. В наш район вернулась жаркая погода, врачи советуют беречься и не пить спиртное. Виктору Бабарико вынесли приговор в Верховном суде. В редакциях некоторых СМИ прошли обыски.

В городе и районе

Вечером 6 июля в деревнях Слуцкого района отпраздновали Купалье. «Кур'ер» посетил праздники в Весее и Греске. Из Весеи мы привезли фоторепортаж и Ламповый видеорепортаж. А вот — фоторепортаж из Греска. В Слуцке продолжается 30-градусная жара. Санитарные врачи советуют не загорать днём, пить больше воды, отказаться от спиртного, выбирать лёгкую, нежирную пищу, ограничить легкоусвояемые углеводы. Жарко может быть всё лето.

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Слуцкий районный Совет депутатов собирает деньги на реконструкцию памятника в Переходах. Мемориальный комплекс в память о жителях сожжённых деревень Случчины требует ремонта. С 19 июля по 31 августа автопарк приостанавливает рейсы городских автобусов № 17, № 17а и № 21.

В Слуцке отремонтировали асфальтовое покрытие по улице Гагарина от 11-го до 12-го городка. В прошлом году на этом же участке оборудовали новый тротуар. Однако остался нерешённым вопрос со съездами с тротуаров на дорогу: путь преграждают высокие бордюры.

Житель 11-го городка рассказал, что возле дома № 172 на Социалистической месяц назад ремонтировали водопровод. Для этого сняли покрытие с дороги, а обратно не восстановили. Начальник ЖЭУ сказал, что ведёт переговоры с ответственными службами и что, скорее всего, в течение месяца всё сделают.

Приближается вступительная кампания. Её особенности в этом году, сроки и правила читайте здесь.

С 8 июля в Беларуси запретили продавать энергетики несовершеннолетним. Такое решение содержится в постановлении Совмина № 363 от 25 июня 2021 года.

Политика

В Беларуси закрыли корреспондентский пункт «Еврорадио». Постановление «О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью „Европейское радио для Беларуси“ (Республика Польша)» принято правительством Беларуси. Оно вступило в силу 6 июля.

В четверг, 8 июля, был заблокирован сайт «Нашай Нівы». Главный редактор и некоторые сотрудники издания задержаны. Также силовики пришли в редакции «Брестской газеты», барановичского СМИ «Intex-Press», к сотрудникам портала orsha.eu. Прошли обыски и в офисе регионального издания «Медиа-Полесье».

В отношении Анжелики Агурбаш, певицы, возбуждено уголовное дело за разжигание вражды и розни, а также за оскорбление Александра Лукашенко. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности. Виктора Бабарико 6 июля Верховный суд приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по делу «Белгазпромбанка». Также решено взыскать с Бабарико 46 миллионов рублей (5 тысяч базовых величин).

Украина отказалась от закупки электроэнергии БелАЭС. Литва начинает строить ограждение на границе с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальную миграцию.

Происшествия

Вечером в субботу, 3 июля, в районе деревни Ивань под Слуцком утонул 25-летний парень . Он был рабочим одного из слуцких предприятий.

. Он был рабочим одного из слуцких предприятий. В Белыничском районе утонул Василий Куприяненко, заслуженный артист Беларуси, основатель Белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята».

заслуженный артист Беларуси, основатель Белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята». На Купалье, прыгая через костёр, четыре человека получили ожоги. А один 28-летний мужчина под Россонами делал сальто через костёр, упал на голову и позже умер в больнице.

В Сенненском районе на трассе пьяный 17-летний витеблянин на угнанной машине разогнался до 170 км/ч и не справился с управлением . Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и пассажиры не пострадали.

. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и пассажиры не пострадали. Под Слуцком фотоловушки помогли поймать трёх жителей, которые выбросили мусор в лес, когда убирали на кладбище. За это граждане получили два предупреждения и один штраф.

В Воложинском районе 3 июля от бешенства пала корова .

. У 61-летнего жителя Барановичей из гаража украли трёхлитровые банки, в которых было закатано более 197 тысяч рублей.

Люди

Валерия Рыбак, выпускница гимназии № 1 Слуцка, сдала ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов. Это первый высший результат в Слуцке в этом году. Слуцк простился с телемастером, который был знаком многим местным жителям. Михаил Макоед, который 45 лет проработал в «СлуцкОблГаранте», ушёл из жизни.

Почитать и посмотреть

Александра Шагойко продолжает путешествовать по Слуцкому району, знакомиться с людьми, узнавать интересные истории от местных жителей. Читайте и смотрите её репортаж из деревни Круглое. А ещё Александра решила не ограничиваться Случчиной и съездила в деревню Радково Солигорского района. 58-летняя случчанка Валентина рассказала, как на старости лет она содержит взрослых сыновей-близнецов, которые живут с ней и нигде не работают. Она ведёт домашнее хозяйство, огород, торгует на рынке. Пенсия и все доходы уходят на сыновей.

Александр Бранкевич подготовил для «Кур'ера» видео о том, как в Слуцке ремонтируют дороги.

3 июля «Кур'ер» публиковал большое интервью с Александром Ивлевым, бывшим начальником Слуцкой ГАИ. Александр Валентинович, кроме прочего, рассказывал, какой была инспекция в Слуцке в 70- 80-х годах. Александр Рябцев прочитал интервью и добавил к нему ещё парочку своих историй.