Помогите милиции найти владельца детской коляски. Её обнаружили в Слуцке

Детскую коляску обнаружили около магазина № 42 «Северный» (улица Чехова, 57) в воскресенье, 27 июня, сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОВД.



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