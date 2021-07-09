В Солигорске появились классные граффити. Фотофакт

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В Солигорском экстрим-парке арт-кубы с граффити. «Шахцёр» опубликовал фото.

Фото: «Шахцёр»
Фото: «Шахцёр»
Фото: «Шахцёр»