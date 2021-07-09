В Солигорске 8 июля на территории кафедрального собора Рождества Христова состоялся праздник святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. Корреспондент «Кур'ера» узнал у отдыхающих, знают ли они, кто такие Пётр и Феврония.

Супруги Ксения и Егор пришли на праздник с дочкой Василисой. Ксения на вопрос ответила так: «Это люди, которые своим примером показали ценность семьи». Её дополнил муж: «Я последователь Петра. Если в семье всё хорошо, зачем ещё что-то искать?». Татьяна привела на праздник внучку Катерину. «Только любовь, доверие и уважение помогают сохранить семью», — считает она.

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Остальные опрошенные ничего не знали о Петре и Февронии и их правилах семейной жизни.

Территория собора давно стала местом семейного отдыха. Здесь установлен игровой комплекс для детей в виде корабля. А к празднику его дополнили батуты, на которых дети прыгали и веселились.

Перед солигорчанами выступил архиерейский хор. А учитель танцев Антон Гапанович разучил с желающими два танца: московскую кадриль и армянский танец. «Это лучше, чем просто сидеть и смотреть», — сказал он.