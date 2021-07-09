Под Слуцком фотоловушки помогли поймать трёх жителей, которые выбросили мусор в лес. Фото

В этом году трое жителей при уборке кладбища складировали в лесу мусор — ветки и искусственные цветы. Нарушители попали на камеры фотоловушек. За это они получили два предупреждения и один штраф.

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Фотоловушка передала фотографии в лесхоз, поэтому охрана оперативно прибыла на место и задержала нарушителя, сообщил Слуцкий лесхоз.

По части 1 статьи 16.22 КоАП размер штрафа — до 20 базовых величин (до 580 рублей).

Фотоловушки незаметны для нарушителя. Они делают снимки как днём, так и ночью. Запись в лесничества лесхоза передаётся в реальном времени благодаря функции GPRS/MMS.

Приборы устанавливаются там, где любят отдыхать случчане, и в местах несанкционированных свалок.

Фотоловушки не находятся постоянно в одном месте, работники лесхоза их переставляют. В одном месте ловушка может висеть две недели или месяц. Это зависит от эффективности.