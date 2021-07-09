Жительница Слуцка возмутилась заросшим кладбищем в Селище. Фото

6 июля моя мама с родственниками съездила на кладбище в Селище. Они вернулись в шоке, а я сейчас в таком же состоянии от их фотографий и рассказа.

Похоже, что на кладбище не косили с Радуницы. Всё заросло — даже дороги между рядами. Борщевик, репейник, лопух, в некоторых местах трава по пояс, а на могилках лежали сломанные ветки. К захоронениям не подойти.

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