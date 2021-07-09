На рынке появились крыжовник, местная черешня, вишня, чёрная смородина, горький перец. Подешевели свёкла, кабачки, капуста белокочанная, дыни, персики. Не изменились цены на лук, чеснок, арбузы, апельсины, лимоны, грецкие орехи. Перечень цен на овощи, фрукты, саженцы цветов на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов 30 минут пятницы, 9 июля.

Овощи, зелень

Капуста белокочанная — 1,5 рубля

Брокколи — 3,5 рубля

Цветная капуста — 3,5 рубля

Огурцы — 1−2 рубля

Помидоры — 2,4−4,5 рубля

Картофель свежий — 1,5−2 рубля

Морковь — 3,5−4 рубля

Свёкла — 2−4 рубля

Кабачки — 1−1,5 рубля

Баклажаны — 4,5 рубля

Сладкий перец — 4−8,5 рубля

Горький перец (100 г) — 1 рубль

Лук репчатый — 1,5 рубля

Чеснок (за головку) — 0,5−1 рубль

Зелень (петрушка, базилик, кинза) за пучок — 1 рубль

Салат за пучок — 1 рубль

Зелёный лук, укроп за пучок (100 г) — 0,5−1 рубль

Щавель (100 г) — 0,5 рубля

Фрукты, ягоды, орехи

Арбуз — 2,5 рубля

Дыня — 2−3,5 рубля

Абрикосы — 7,5 рубля

Нектарин — 9 рублей

Персики — 8 рублей

Груши — 7 рублей

Малина (за литровую банку) — 3−3,5 рубля

Чёрная смородина (за литровую банку) — 4 рубля

Красная смородина (за литровую банку) — 2 рубля

Крыжовник (за литровую банку) — 2 рубля

Вишня (за литровую банку) — 2 рубля

Черешня местная — 4 рубля

Черешня привозная — 8,5−9,5 рубля

Виноград — 10−11 рублей

Апельсины — 6 рублей

Лимоны — 6−6,5 рубля

Бананы — 2,8 рубля

Грецкие орехи — 7 рублей

Арахис — 7 рублей

Саженцы цветов