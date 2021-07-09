Литва начинает строительство ограждения на границе с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Об этом сообщил Гедрюс Мишутис, представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД республики, пишет ТАСС.

«Военные уже сегодня должны приступить к установке ограждения», — сообщил Мишутис.

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Он подчеркнул, что строительством занимаются не пограничники. Они только подсказывают небезопасные участки, где в первую очередь строит возводить ограждение.

Проволочное заграждение охватит участок границы протяжённостью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.