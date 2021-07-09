На Гаити убили президента. Кем он был и что происходит сейчас

В ночь на 7 июля на Гаити убили Жовенеля Моиза, президента страны. Он погиб в результате нападения вооружённых преступников на его резиденцию в столице страны Порт-о-Пренсе. В результате нападения также серьёзно пострадала его жена, сейчас она на лечении во Флориде. Полиция Гаити обнаружила подозреваемых в убийстве и вступила с ними в перестрелку, сообщил Леон Шарль, руководитель Национальной полиции страны, пишет «Медуза».

По его словам, участники спецоперации в столице страны Порт-о-Пренсе убили четверых подозреваемых и задержали ещё двоих, а также освободили троих полицейских, которых взяли в заложники. Столкновения продолжаются.

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Клод Жозеф, исполняющий обязанности премьер-министра Гаити, говорил, что нападавшие маскировались под американских агентов по борьбе с наркотиками. Эдмон Бокши, посол Гаити в Вашингтоне, в то же время заявил, что президента убили не американские агенты, а «профессиональные наёмники». Во время нападения Жовенель Моиз получил 12 огнестрельных ранений.

После его убийства на Гаити объявили военное положение

Армия и правительство контролируют ситуацию в стране. Аэропорт в Порт-о-Пренсе с утра перестал принимать международные рейсы, хотя официально о его закрытии не сообщалось. Доминиканская республика — единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гаити, — объявила о её немедленном закрытии.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 2016 года

В 2018 году на Гаити начался коррупционный скандал, приведший к попытке импичмента Моиза, протестам с требованиями его отставки и срыву парламентских выборов, запланированных на 2019 год. Страна фактически осталась без парламента, а новые законодательные инициативы оформлялись как указы президента. На этом фоне Моиз попытался провести реформу Конституции, расширяющую его полномочия. Оппозиция в ответ обвинила его в попытке узурпации власти. Из-за начавшейся пандемии ковида референдум о поправках к Конституции так и не был проведён.

В феврале кризис на Гаити обострился — оппозиция утверждала, что у Моиза закончился пятилетний президентский срок, отсчитывая его с 7 февраля 2016 года, когда он начал управлять страной в статусе исполняющего обязанности. Сам Моиз отсчитывал этот срок с 7 февраля 2017 года, когда он формально принял присягу президента. В день, когда, по версии оппозиции, его срок истекал, он объявил о предотвращении попытки переворота. Несколько десятков человек были арестованы.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 2016 года

В 2018 году на Гаити начался коррупционный скандал, приведший к попытке импичмента Моиза, протестам с требованиями его отставки и срыву парламентских выборов, запланированных на 2019 год. Страна фактически осталась без парламента, а новые законодательные инициативы оформлялись как указы президента. На этом фоне Моиз попытался провести реформу Конституции, расширяющую его полномочия. Оппозиция в ответ обвинила его в попытке узурпации власти. Из-за начавшейся пандемии ковида референдум о поправках к Конституции так и не был проведён.

В феврале кризис на Гаити обострился — оппозиция утверждала, что у Моиза закончился пятилетний президентский срок, отсчитывая его с 7 февраля 2016 года, когда он начал управлять страной в статусе исполняющего обязанности. Сам Моиз отсчитывал этот срок с 7 февраля 2017 года, когда он формально принял присягу президента. В день, когда, по версии оппозиции, его срок истекал, он объявил о предотвращении попытки переворота. Несколько десятков человек были арестованы.

Гаити — беднейшая страна Карибского бассейна

Более 60% населения Гаити живут за чертой бедности. Политическая нестабильность в ней продолжается десятилетиями. С момента свержения в 1986 году режима диктатора Жан-Клода Дювалье в стране произошли несколько военных переворотов и мятежей; с 2004 по 2019 год в стране находились миротворцы ООН. В 2010 году в результате землетрясения на Гаити погибли 222 тысячи человек (2% населения страны), многие районы оказались разрушены, что дополнительно ухудшило бедственное экономическое положение страны.

На фоне бедности и политической нестабильности в последние месяцы на Гаити все более усиливаются позиции повстанческих и преступных группировок, которые занимаются грабежами и контролируют целые районы Порт-о-Пренса и других крупных городов страны. Две недели назад коалиция из девяти крупнейших группировок объявила о начале «революции» против политических и бизнес-элит Гаити.

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