Украина отказалась от электроэнергии из Беларуси. В Минэнерго прокомментировали это решение

Украина отказалась от закупки электроэнергии БелАЭС. Об этом сообщила Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы, после переговоров с Денисом Шмыгалем, премьер-министром Украины, которые прошли в четверг в Вильнюсе, пишет «Интерфакс-Украина».

Премьер-министр Литвы приветствовала то, что Украина собирается уйти от «опасных» поставщиков и стремится присоединиться к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E. Как отметил Денис Шмыгаль, это присоединение — один из следующих этапов реформы украинского энергетического сектора.

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Минэнерго Беларуси в своём официальном телеграм-канале отметило, что отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси.

«Объёмы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Также Минэнерго считает, что решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создаёт определённые риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии. «Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов», написало ведомство.