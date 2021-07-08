Вдвое подорожала свёкла. Как за год изменились цены на Слуцком рынке

На протяжении многих лет «Кур'ер» еженедельно делает обзоры цен на овощи, фрукты и рассаду, которые продаются на Слуцком рынке. В этот раз мы решили посмотреть, как изменились цены на эту продукцию за год. Для сравнения использовали данные наших обзоров за 3 июля 2020 года и 2 июля 2021 года.

Овощи

Из овощей цены не изменились на молодой картофель — верхняя планка осталась на уровне 2,5 рубля за килограмм. Морковь по-прежнему стоит 3 рубля за килограмм, лук — 1,5 рубля, зелёный лук и петрушка — 0,5 рубля за пучок.

Подорожали:

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свежая белокочанная капуста с 0,5−1 до 1,8 рубля за килограмм,

кабачки с 2 до 2,5 рубля,

помидоры с 2,8−4,5 до 4−6 рублей,

перец с 7,5 до 8 рублей.

Вдвое подорожали: свёкла — с 2,5 до 5 рублей, чеснок с 0,5 до 1 рубля за головку, укроп с 0,5 до 1 рубля за пучок.

Подешевели огурцы: с 1,8−2,5 до 1−1,3 рубля.

Фрукты

Не изменилась цена на арбузы — 2,5 рубля, груши — 5 рублей, лесную землянику — 5 рублей за (0,5 банку), чернику — 2,5 рубля (за 0,5 банку).

Подорожали: дыни с 3,5−4 до 5−6 рублей, апельсины с 4,5−5 до 6 рублей, лимоны с 5 до 6−6,5 рубля.

Значительно выросли цены на: абрикосы с 6 до 8 рублей, нектарин с 6,5 до 10 рублей, персики с 6,5 до 10 рублей, черешню с 7,5 до 8−10 рублей, виноград с 7−8 до 11 рублей.

Снизилась стоимость яблок с 4−5 до 2−2,5 рубля, киви с 10 до 6,5 рубля.

Рассада цветов

Существеннее других цветов подорожали саженцы кустов роз. Если год назад они стоили от 2,5 рубля, то сейчас цена начинается от 6 рублей. Стартовая цена на горшок с петуньей раньше была от 8 рублей, сейчас — от 10 рублей. Гацания подорожала с 2,5 до 3 рублей. Дешевле можно купить бархатцы и бегонию.